TopCR | May 9, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP).- Al menos 11 de las 14 personas que perdieron la vida en una explosión en una casa que tenía material pirotécnico eran menores según informaron fuentes oficiales del estado mexicano de Puebla. Los vecinos estaban celebrando el traslado del santo del pueblo, que no tiene más de 40 casas, con fuegos artificiales de cara […] …read more