TopCR | June 13, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte 13 señales podrían alertar a padres, amigos o allegados, de que una persona está pensando en acabar con su vida. Jennifer Bacon, psicóloga clínica y colaboradora en la Fundación Salvando Vidas, dijo que aunque en temas de humanidad no se puede generalizar, se puede pensar que en la gran mayoría de casos de suicidios hay […] …read more