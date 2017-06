TopCR | June 19, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas Que 3 volcanes entren en erupciones en un mismo período de tiempo no es algo que deba extrañar, pero que sí es un asunto que se sale de la normalidad que encuadra la realidad volcánica de Costa Rica. En menos de un mes los volcanes Poás, Turrialba y Rincón de la Vieja realizaron erupciones caracterizadas […] …read more