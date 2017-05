TopCR | May 12, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado El 43,2% de los empleados costarricenses son informales, esto representa 891 mil personas. De esta forma, casi la mitad de la fuerza laboral del país cumple con al menos uno de los siguientes requisitos para caber en esta categoría: Son empleados o dueños de empresas que no tributan y evaden las cuotas de la seguridad social Son trabajadores en […] …read more