By Graciela Fonseca El portero costarricense Danny Carvajal no tuvo una buena jornada este sábado en la escandalosa derrota del Albacete 5-1 ante el Numancia en la Segunda División de España. Si bien fueron errores en conjunto, la afición del Albacete parece no estar muy feliz con el arquero tico. En las distintas redes del club piden más […] …read more