TopCR | June 3, 2017 | Uncategorized

By Alexánder Ramírez El 42,3% del total de posibles nuevos electores aún no ha solicitado su cédula de identidad en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El organismo electoral precisó que se trata de 66.072 jóvenes que todavía no han tramitado su documento de identidad, según el último corte al mes de abril. De ese total, 34.030 son […] …read more