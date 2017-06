TopCR | June 18, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado El Festival Internacional de las Artes (FIA) 2017 no solo dará la oportunidad de disfrutar de espectáculos de exquisita calidad artística, tanto de Costa Rica como de otras partes del mundo. También se convirtió en una ocasión única para 7 jóvenes de Desamparados y Tres Ríos, que junto al reconocido director de arte Eric Víquez tienen la […] …read more