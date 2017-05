TopCR | May 24, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado La tasa de desempleo en Costa Rica se mantiene en 9,1%, lo que representa 207 mil personas, el equivalente a llenar 6 estadios nacionales. Sin embargo, según un foro realizado la semana anterior, en el país sí hay puestos de empleo vacantes, lo que no hay son costarricenses que cumplan con los requerimientos para que […] …read more