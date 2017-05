TopCR | May 23, 2017 | Uncategorized

By Angie Guerrero Al medir porciones usted se ayudará a comer lo que necesita… ¡Ni más, ni menos! Cada persona tiene un tamaño de porción recomendado. Si usted come más de lo que le recomiendan, obtendrá lo que necesita pero en exceso y eso no es bueno. Y si come menos, pues no obtendrá los nutrientes requeridos. Así que si decidió dar […] …read more