TopCR | May 23, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano Aunque la convención del partido Liberación Nacional se realizó el 2 de abril, fue hasta el pasado viernes cuando en Casa Presidencial se enteraron de que Marcelo Jenkins, entonces Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, había votado en el proceso. Es decir, Jenkins ocultó por mes y medio esa situación. No fue sino hasta que […] …read more