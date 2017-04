TopCR | April 22, 2017 | Uncategorized

By Johel Solano Las unidades de rescate de la Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos atienden en este momento un choque que dejó un saldo de 3 personas heridas en Heredia. El accidente se produjo diagonal a las bodegas del Banco Nacional en Heredia. La alerta fue recibida minutos después de las 8:30 a.m. Los carros involucrados […] …read more