TopCR | April 23, 2017 | Uncategorized

By Johel Solano Una mujer, falleció este domingo luego de que viajaba en una ambulancia que sufrió un accidente de tránsito en San José. Las autoridades reportaron que el vehículo de la Caja Costarricense de Seguro Social fue impactado por un pick up que supuestamente provocó el accidente. La víctima fue identificada como una adulta mayor que se […] …read more