TopCR | March 11, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza Sporting de Lisboa no baja los brazos y sigue sumando victorias en busca de acercarse a la cima en la Primeira Liga de Portugal. La figura del compromiso fue el delantero holandés Bas Dost, quien marcó las 4 anotaciones del Sporting, con la que derrotaron 1-4 al débil equipo del Tondela. Dost abrió el marcador