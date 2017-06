TopCR | June 6, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza La Selección de Alemania, vigente campeona del mundo, no dio una buena presentación en un compromiso de carácter amistoso ante Dinamarca. Los teutones sufriendo para empatar 1-1 de visita en el Brondy Stadium. Alemania utilizó un equipo alternativo, por ello es poco el análisis que puede hacer Low al respecto. Las anotaciones fueron obra de […] …read more