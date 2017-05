TopCR | May 6, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza Un fuerte viento, subidas y bajadas, pusieron a prueba este sábado al pelotón en la Etapa 2 de la edición 100 del Giro de Italia. Amador y compañía no tuvieron mayores problemas para completar los 221 kilómetros del recorrido entre las localidades de Olbia y Tortoli. Como ya es costumbre, una fuga de 5 hombres […] …read more