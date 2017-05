TopCR | May 6, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza El ciclista nacional Andrey Amador continúa en el grupo de favoritos de la edición 100 del Giro de Italia. Este sábado le hizo frente a una etapa de 221 kilómetros, entre las localidades de Olbia y Tortoli, donde no perdió segundos en la clasificación general. “Un día largo con mucho desnivel, varias subidas cortas y […] …read more