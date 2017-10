TopCR | October 31, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Aunque celebran el anuncio de la Mesa de Diálogo Social, de que no aumentará la edad de retiro, las cuotas ni disminuirán el porcentaje de las pensiones del régimen del Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), llama a los trabajadores a no bajar la guardia en este […] …read more