TopCR | May 22, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Esta mañana Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entregó un documento al gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, con una serie de peticiones del colectivo sindical que representa. Ellos piden -entre otras cosas- entrar a la mesa de diálogo pero no en “gradería de sol”, como consideran que […] …read more