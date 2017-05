TopCR | May 27, 2017 | Uncategorized

By Johanna Vásquez Ante el anuncio vespertino que hizo el Gobierno, este viernes, sobre el futuro de Bancrédito, donde informó que la entidad no será más una intermediaria financiera, la mañana de este sábado, las filas no se hicieron esperar en las oficinas centrales de Cartago. Algunos cartagineses esperaban en las afueras de la entidad para empezar a […] …read more