TopCR | June 17, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP)- El proceso contra el actor estadounidense Bill Cosby fue anulado este sábado luego de que el jurado no pudo acordar un veredicto por unanimidad sobre ninguno de los cargos de los que se lo acusa, tras más de 50 horas de deliberaciones. Esto es una victoria para el comediante de 79 años, acusado de […] …read more