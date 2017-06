TopCR | June 18, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza Cristiano lo tiene claro, quiere dejar el Real Madrid, no se siente apoyado por la directiva ante los problemas que tiene con Hacienda en España. Sin embargo, en medio de esta crisis ha aparecido Zinedine Zidane para poner un poco de calma, y pedirle a su estrella que recapacite. Según informa el diario Marca este domingo, […] …read more