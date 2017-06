TopCR | June 5, 2017 | Uncategorized

By Jimena Soto Las autoridades buscan a 2 sujetos que no solo le robaron un celular a un hombre de 27 años, sino que también le dispararon en la cabeza luego de apoderarse del dispositivo móvil. El hecho sucedió en Quesada Durán, San José, cuando la víctima de apellido Vargas caminaba junto a su pareja. Vargas falleció en […] …read more