TopCR | June 9, 2017 | Uncategorized

By Juan Pablo Arias La empresa Aseguradora del Istmo (Adisa) informó sobre un traspaso de acciones mayoritarias a la Compañía Internacional de Seguros (IS), la cual se convierte en el socio mayoritario, con el 76% de las acciones. El proceso fue informado de previo a la Superintendencia General de Seguros (Sugese), por Adisa Costa Rica y la Superintendencia de […] …read more