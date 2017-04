TopCR | April 27, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca “Estoy quedando como un malagradecido y no es así”. Con esas palabras Michael Umaña aclaró su salida de Alajuelense. El defensor asegura que no tenía otra opción más que seguir con Alajuelense. El pasado martes, Federico Calderón, vicepresidente de Alajuelense, afirmó que el futbolista quedaba fuera del equipo porque “vimos que el club no era […] …read more