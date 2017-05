TopCR | May 23, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Un video captó el momento justo cuando un contenedor se desprendió del cabezal esta mañana en Desamparados. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la rotonda la Parque de la Paz las 11:30 a.m. De acuerdo con Mario Calderón, Director de la Policía de Tránsito, oficiales de tránsito se hicieron presentes en el lugar para […] …read more