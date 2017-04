TopCR | April 25, 2017 | Uncategorized

By Johanna Vásquez Fue un concierto puntual, pero no a estadio lleno. Se estima asistieron 24 mil personas – en el de Metallica eran más de 30 mil-. No obstante, el vigor del público hizo contrapeso y llenó con sus gritos todo el Estadio Nacional. Caso contrario ocurrió con el artista canadiense de 23 años, su falta de bríos […] …read more