TopCR | April 22, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP) – Más de un centenar de personas murieron o resultaron heridas en el ataque de un comando talibán contra una base militar en el norte de Afganistán durante la hora de la oración el viernes, según balances no definitivos, la mayoría de las víctimas son jóvenes reclutas. En un comunicado este sábado por la […] …read more