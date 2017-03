TopCR | March 8, 2017 | Uncategorized

By Jacqueline Otey Esta mañana un autobús chocó contra un poste de tendido eléctrico. El hecho ocurrió en la zona de Rohrmoser, frente al casa del ex Presidente Óscar Arias. Según informó el departamento de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos, “se atendió el incidente y ya se informó a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), para […] …read more