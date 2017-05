TopCR | May 24, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP) El autor del atentado de Mánchester del lunes por la noche no actuó solo y era parte de una célula, dijo este miércoles la policía, confirmando una sospecha ya expresada por las autoridades. “Está claro que estamos investigando una célula”, dijo a la prensa el comandante de la policía de Mánchester, Ian Hopkins, cuando […] …read more