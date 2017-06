TopCR | June 21, 2017 | Uncategorized

By Jimena Soto (AFP)-El autor de la explosión en una céntrica estación de Bruselas, que no dejó víctimas, era un marroquí de 36 años, indicó este miércoles el portavoz de la fiscalía federal belga, Eric Van der Sypt. El sospechoso, abatido posteriormente por soldados, “fue identificado como O.Z.”, nacido en “enero de 1981” y “de nacionalidad marroquí”, aseguró […] …read more