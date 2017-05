TopCR | May 21, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado Las pruebas de Bachillerato, que deciden si un colegial puede o no ir a la universidad, se seguirán aplicando a pesar de que el diputado Luis Vásquez quiso ponerles fin mediante un recurso de amparo. La Sala Constitucional concluyó que no es de su competencia cesar la aplicación de dichas pruebas, como lo solicitaba el congresista. Sin […] …read more