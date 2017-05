TopCR | May 24, 2017 | Uncategorized

By Johel Solano Los costarricenses inocentes ya están pagando las consecuencias de los ajustes de cuentas entre grupos criminales dedicados al narcotráfico. Un total de 9 personas –que no tenían nada que ver con los conflictos– se vieron perjudicadas y fallecieron en los últimos meses, producto de balas perdidas percutidas por miembros de esos grupos criminales. La cifra incluye […] …read more