TopCR | May 29, 2017 | Uncategorized

By Jacqueline Otey En medio de la Avenida Segunda se abre paso en el Barrio Chino, ex Paseo de los Estudiantes, que se creó hace casi cuatro años. La idea inicial era desarrollar un proyecto peatonal en el casco histórico de San José, con el objetivo de que la ciudad no fuera solo para los conductores. Para ello se […] …read more