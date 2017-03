TopCR | March 11, 2017 | Uncategorized

By Jacqueline Otey Después de año y medio separados, los actores Jennifer Garner y Ben Affleck decidieron darse una nueva oportunidad. La pareja que anunció su separación en 2015 cambió de parecer y ahora no se va a separar legalmente. Según información publicada en diversos medios internacionales, una fuente cercana a la pareja indicó que “Jen ha […] …read more