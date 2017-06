TopCR | June 15, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca Pablo Gabas se recuperó al 100% y por eso el club le renovó hasta el 2018 (2 torneos cortos). El entrenador Benito Floro ya cuenta con un hombre de experiencia y líder en el camerino. “La renovación de Pablo no es un premio a su historia, él está para competir. Así de claro se lo […] …read more