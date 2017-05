TopCR | May 29, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca Panamá ya alista sus armas para las 2 fechas eliminatorias de junio. La visita a Costa Rica es la primera prueba de los canaleros y el técnico Hernán “Bolillo” Gómez se prepara para eso. El timonel de origen colombiano conversó con los medios panameños. Asegura que su equipo no se arruga ante ningún rival y […] …read more