TopCR | May 13, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca En medio de la amargura del Sunderland (equipo ya descendido), hay buenas noticias para Bryan Oviedo. El costarricense reapareció en la convocatoria de su equipo, y aunque no jugó, estar en el banquillo es señal de que superó una lesión muscular. El nacional se lesionó el pasado 9 de abril en un juego ante el […] …read more