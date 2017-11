TopCR | November 13, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza Gianluigi Buffon no aguantó y rompió a llorar durante una entrevista en el campo de juego, luego de que Italia quedará eliminada de la Copa del Mundo Rusia 2018. La leyenda de la “azzurra” es un ejemplo de lucha y entrega, pero en esta ocasión su esfuerzo no fue premiado y en su último juego […] …read more