TopCR | June 3, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP)- El veterano arquero de la Juventus de Turín, Gianluigi Buffon, reconoció al término de la final de Liga de Campeones que su equipo perdió este sábado ante el Real Madrid (4-1) en Cardiff que no se explicaba el bajo nivel de juego en el segundo tiempo. “Estamos decepcionados. Jugamos muy bien en la primera […] …read more