TopCR | April 24, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Este inicio de semana estará caracterizado por mucho calor en horas de la mañana y tormenta eléctrica por la tarde. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN), prevé estas condiciones debido a la poca nubosidad que estará predominando, así como al debilitamiento de los vientos alisios. Para el transcurso de la tarde será mejor que no olvide […] …read more