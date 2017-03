TopCR | March 9, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca Joel Campbell no estaría cumpliendo con las expectativas en el Sporting de Lisboa y por eso el equipo portugués pensaría devolverlo al Arsenal para la próxima temporada. El Diario O Jogo de Portugal dio a conocer la noticia este jueves, donde detallan que la dirigencia tenía grandes esperanzas en el tico, pero no los ha convencido. […] …read more