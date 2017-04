TopCR | April 8, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas Ya pasó medio siglo desde que se presentó el proyecto para construir una “nueva” carretera entre San Carlos y el valle Central. Fue en febrero de 1969. A razón de 1 kilómetro por año ya estaría lista. Pero no. Aún no terminamos este tramo de solo 44 kilómetros. Mientras a Panamá le tomó 3 años hacer un metro […] …read more