April 2, 2017

By Graciela Fonseca El Club Sport Cartaginés resolvió en la primera parte el juego de este domingo ante Pérez Zeledón. Los brumosos se impusieron 3-1 ante los generaleños, un triunfo que les da vida. El equipo de Jeaustin Campos entró decidido a no regalar absolutamente nada en su campo. Ahora son quintos en la tabla y se ponen solo […] …read more