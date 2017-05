TopCR | May 25, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza El Deportivo Saprissa no podrá usar La Cueva en el inicio del Torneo Clausura 2017. Este jueves el Tribunal Disciplinario de la Unafut dio a conocer las sanciones impuesta a los clubes que disputaron el pasado domingo la gran final. Como se esperaba, fueron los morados quienes se vieron más perjudicados y deberán cancelar 1.650.000 […] …read more