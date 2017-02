TopCR | February 7, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza Faltan más de 5 años para que el balón empiece a rodar en Catar y corren para que todo esté listo en el Mundial que organizarán en el 2022. El dinero no es un problema y muestra de ello es que están gastando cerca de 500 millones de dólares cada semana. Ali Shareef Al-Emadi, Ministro […] …read more