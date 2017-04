TopCR | April 29, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Según Olman Vargas, director Ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), es de esperar que el hundimiento que se presentó en el recién habilitado carril en el puente de la platina, no se repita en el que actualmente está en construcción (San José-Alajuela), cuando lo habiliten. Vargas explicó que en efecto un hundimiento de […] …read more