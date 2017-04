TopCR | April 5, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza El Chelsea continúa firme en su camino rumbo al título de la Premier League. Este miércoles se impuso 2-1 al Manchester City, con una gran actuación del volante belga Eden Hazard. Los reflectores de las cámaras se posaron sobre este juego, ya que era el más atractivo en la Premier y los actores no defraudaron […] …read more