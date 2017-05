TopCR | May 11, 2017 | Uncategorized

By Jacqueline Otey Hace unos minutos, un tráiler chocó al tren en la zona de Macopa con Calle Blancos. Hasta el momento, no se rerportan heridos. Según María Fernanda Arias, vocera de Incofer, “este servicio debería reanudarse en una hora, pero avisaremos si a esa hora se puede realizar el recorrido con normalidad“. Por otra parte, se canceló el servicio […] …read more