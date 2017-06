TopCR | June 16, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas El choque de una motocicleta contra un carro dejó como saldo un hombre herido, la madrugada de este viernes en Buenos Aires de Puntarenas. El joven de 27 años y conductor de la moto, fue trasladado en condición delicada a la clínica de la zona. La Cruz Roja no logró identificarlo. Heridos en Ruta 32 […] …read more