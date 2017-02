TopCR | February 10, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas Un choque entre una motocicleta y un vehículo pick-up dejó como saldo una persona fallecida la madrugada de este viernes en San José, en las cercanías de la Clínica Bíblica. De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el joven de 24 años, que conducía la moto, murió en la escena pasadas las 4:00 a.m. […] …read more